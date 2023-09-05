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Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харківщині: зруйновано будівлю дитсадка
Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вчора ввечері, близько 21:30, по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами.
"Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що у селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.
Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.
Крім того, близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.
Напередодні по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
Також внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті також знищено торговельний об'єкт.