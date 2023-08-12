Ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову: один загиблий, 12 поранених

Вранці 12 серпня ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - зазначив Клименко.

За його словами, загиблий - 31-річний капітан поліції.

Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані.

"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", - підкреслив Клименко.

Нагадаємо, за добу 11 серпня окупанти здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, запустили БПЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.

Зауважимо, три авіаційні удари зазнав Оріхів 6 серпня. Тоді у житловий будинок влучила російська ракета.