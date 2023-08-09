Ворог вдарив керованою авіабомбою по селищу на Харківщині: пошкоджено підприємство

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків, сталися пожежі. Через російську агресію зазнали поранення 2 чоловіків - 67-ми та 66-ти років.

Також у місті Куп’янськ зазнав поранення 14-річний хлопець. Він госпіталізований до медичного закладу.

Протягом доби 8 серпня під постійним вогнем ворога було село Подоли Куп'янського району. Там пошкоджено кілька приватних будинків та сталися пожежі.

У cелі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа.

Крім того, внаслідок масованих обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор.

За словами Синєгубова, внаслідок удару керованою авіабомбою по селищу Куп’янськ Вузловий Куп'янського району пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

Також у cелі Сірий Яр Куп'янського району обстрілами пошкоджено 4 приватних будинки, сталися пожежі.

"На лінії фронту тривають бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі Синьківки, але відступив під вогнем ЗСУ", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 7 серпня окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Тоді загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Протягом 7 серпня, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.