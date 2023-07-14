Ворог вдарив по 21 населеному пункту Запорізької області: одна людина загинула, ще чотири дістали поранення

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 13 липня ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту.

"54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, 2 ракетні удари по Малокатеринівці та авіаційний удар по Оріхову", - уточнив Малашко.

Він додав, що у результаті ворожих обстрілів поранення отримали 4 особи. Також відомо про загиблого 40-річного чоловіка.

Крім того, за добу надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та закладу соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, 40-річний місцевий житель загинув від отриманих травм внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Оріхова Запорізької області.

За минулу ж добу, 12 липня, за даними ОВА, військові РФ завдали 80 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Було зафіксовано 72 артилерійські обстріли, зокрема по містах Оріхів і Гуляйполе та низці сіл.