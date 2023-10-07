Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)

Уночі 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", які випустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар.Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура", - зазначив Кіпер.

За його словами, в Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

Як повідомив очільник області, постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Крім того, уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та вибиті вікна.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня упродовж трьох годин армія країни-агресора РФ атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я. Тоді було пошкоджено зерносховище та зайнялись 9 вантажних автівок.