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Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)

Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»
Фото: Сили оборони півдня України

Уночі 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", які випустили з тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар.Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура", - зазначив Кіпер.

За його словами, в Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

Як повідомив очільник області, постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Фото 2 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 3 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 4 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 5 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 6 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 7 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 8 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 9 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)
Фото 10 — Ворог вдарив по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс": наслідки атаки (ФОТО)

Крім того, уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та вибиті вікна.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня упродовж трьох годин армія країни-агресора РФ атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я. Тоді було пошкоджено зерносховище та зайнялись 9 вантажних автівок.

Автор:
Світлана Манько