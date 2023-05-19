Ворог вдарив по промисловому підприємству у Кривому Розі

Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Вночі 19 травня Кривий Ріг зазнав ворожої атаки. Є руйнування на приватному промисловому підприємстві.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству.

"Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi", - зазначив Лисак.

Він додав, що внаслідок атаки на підприємстві сталися пожежі.

Крім того, частково зруйновано декілька будівель, виробниче обладнання. Ліквідація наслідків ворожого удару ще триває, масштаби руйнувань зʼясовуються.

Через ворожу атаку пожежа також виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже рятувальники загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Нагадаємо, ворог 18 травня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії. До міста прилетіло з десяток снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Також побиті 3 лінії електропередач.