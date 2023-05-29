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Ворог вдарив по військових об'єктах Хмельниччини: виведено з ладу 5 літальних апаратів
Вночі 29 травня російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.
Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.
Зазначається, що на даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
Крім того, виведено з ладу 5 літальних апаратів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Зауважимо, армія країни-агресора РФ в ніч на 29 травня здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів. Силами ППО знищено 37 ракет та 29 дронів.