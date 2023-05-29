Ворог вдарив по військових об'єктах Хмельниччини: виведено з ладу 5 літальних апаратів

Вночі 29 травня російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

Зазначається, що на даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Крім того, виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Наразі розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в ніч на 29 травня здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів. Силами ППО знищено 37 ракет та 29 дронів.