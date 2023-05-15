Ворог вдарив по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська 15 травня знову обстріляли прифронтове смт Дворічна Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив він.

Крім того, за його словами, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей.