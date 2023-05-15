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Ворог вдарив по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупаційні війська 15 травня знову обстріляли прифронтове смт Дворічна Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив він.
Крім того, за його словами, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 14 травня російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей.