ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Ворог вдарив по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог вдарив по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки
Ворог обстріляв Дворічну на Харківщині.

Російські окупаційні війська 15 травня знову обстріляли прифронтове смт Дворічна Харківської області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - зазначив він.

Крім того, за його словами, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, 14 травня російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей.

Автор:
Ніна Комащенко