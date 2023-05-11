Ворог вдарив по Харківській області: є поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська 11 травня обстріляли смт Великий Бурлук у Харківській області, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними слідства, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо".

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

"Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції працюють на місці ворожого обстрілу.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 травня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.