Ворог вдарив по Хмельницькому: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська вночі 27 лютого завдали три удари по місту Хмельницькому.

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Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки", - зазначив він.

За його словами, внаслідок атаки загинув рятувальник та ще четверо людей отримали поранення.

Пізніше Гамалій повідомив, що один з поранених помер у лікарні.

"Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", - додав він.

Міський голова Олександр Симчишин уточнив, що ворог атакував Хмельницький дронами.

Нагадаємо, росіяни 18 лютого вдарили ракетами по Хмельницькому, внаслідок чого пошкоджено три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків.