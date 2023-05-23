Ворог вдарив ракетами С-300 по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

Крім того, у районі села В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

Також на Харківщині триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 21 травня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини. У селищі Козача Лопань Харківського району артобстрілом було пошкоджено два будинки й автобус. Унаслідок російської атаки загинули та поранені свійські тварини.