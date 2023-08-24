Ворог вдарив ракетою Х-35 по селу на Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

"Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих", - зауважив Синєгубов.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району. Обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.

"Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по селу Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Синєгубов нагадав, що в Харківській області залишається високою мінна небезпека.

Так, 23 серпня у селі Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.

За словами очільника області, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Напередодні ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.

Крім того, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.