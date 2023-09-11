Ворог вгатив 6 авіабомбами та завдав 4 ракетних ударів по Запорізькій області: загинув чоловік

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 10 вересня ворог завдав 121 удар по 33 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктах.

Крім того, ворог здійснив 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляв з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатив 6 авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 4 ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці.

Як повідомив Малашко, внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік.

Також за добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, зранку 8 вересня військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Поранення отримав чоловік.