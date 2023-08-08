Ворог випустив 342 снаряди по Херсонщині: 1 загиблий та 13 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 7 серпня 68 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю "Пункту незламності" у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення.

Нагадаємо, вночі, 7 серпня, загарбники завдали удару по житловим будинкам Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Постраждали і рятувальники, які гасили пожежу.

Протягом доби 6 серпня окупанти 30 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.