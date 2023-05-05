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Ворог вночі атакував Дніпропетровщину дронами, а по Нікополю бив з артилерії
Російські окупаційні війська не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Так, в ніч на 5 травня ворог вчергове обстріляв з артилерії Нікополь.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, також вночі агресор спрямував на Днiпропетровщину два безпiлотники. Вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" їх збили.
У Нікополі внаслідок обстрілів пошкодженi 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Крім того, побитi лінія електропередач та два газопроводи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 4 травня атакували Нiкополь Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та дрони.