Ворог вночі атакував Одещину ракетами та дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Окупаційні війська РФ в ніч на 18 липня атакували Одещину ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, спочатку ворог випустив кілька хвиль ударних безпілотників, а потім з акваторії Чорного моря по Одесі 6 калібрів. Сили протиповітряної оборони знищили всі ракети.

"Але уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений", - зазначив він.

Також сили ППО знищили на підльоті з моря на Одещині 21 "Shahed-136".

Нагадаємо, у ніч на 11 липня армія РФ здійснила потужну дронову атаку по півдню України. Ворог з акваторії Чорного моря спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136" і намагався атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини. Тоді через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового