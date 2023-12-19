Ворог вночі атакував Хмельниччину дронами: яка ситуація у регіонах

У ніч на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Хмельниччину ударними БПЛА типу "Shahed". Ворог за добу випустив по Херсонщині 495 снарядів, є загиблий. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки, є поранений.

ППО вночі знищила на Хмельниччині два дрони

Протиповітряна оборона України вночі знищила на Хмельниччині два дрони-камікадзе, повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Ворог атакував область дронами із району Приморсько-Ахтарськ -РФ.

"Уночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено два із двох "шахедів", якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ -РФ", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації додали, що унаслідок роботи ППО цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили 2 БПЛА типу "Shahed". За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали", - зазначили в ОВА.

На Херсонщині загинула людина

За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 495 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та приватне підприємство у Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула.

Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь

Російська армія вночі вдарила з артилерії по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає”, - зауважив він.

За словами Лисака, в інших громадах області ніч минула спокійно.

На Харківщині пошкоджені приватні будинки, є поранений

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстріляли Козачу Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Також в результаті ворожого обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 року народження. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також внаслідок ворожого обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено будинок.

Загарбники обстріляли Очаків

Армія РФ обстріляла з артилерії та реактивних систем залпового вогню Очаків, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 18 грудня, о 15:08 та сьогодні, 19 грудня, о 03:52 артилерійських обстрілів та з РСЗВ зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя. Постраждалих немає”, - зазначив він.

За словами Кіма, також вчора, 18 грудня, об 11:13 та 12:38 по с. Дніпровське Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу із скиданням осколкових боєприпасів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.

Окупанти завдали 84 удари по 22 містах та селах Запорізької області

Минулої доби окупанти завдали 84 удари по 22 містах та селах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки й здійснили 9 БПЛА-атак по Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Лугівському й Роботиному.

По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобового та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 74 артудари.

За добу надійшли повідомлення про пошкодження житлового будинку та об'єкту інфраструктури.