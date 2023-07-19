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Ворог вночі бив по прибережній зоні у Миколаївській області: є поранені

Ворог вночі бив по прибережній зоні у Миколаївській області: є поранені
Наслідки атаки по Миколаївській області. Фото: ДСНС

Війська РФ вночі 19 липня атакували Миколаївську область, внаслідок чого відбулося руйнування рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні уночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждало дві особи, одна з них госпіталізована.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 19 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей.

Автор:
Ніна Комащенко