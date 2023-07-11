Ворог вночі намагався дронами атакувати зерновий термінал на Одещині: виникли пожежі

У ніч на 11 липня армія РФ здійснила потужну дронову атаку по півдню України. Ворог з акваторії Чорного моря спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136" і намагався атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу і знищили 22 ворожі дрони, проте два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

"Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового", - повідомив Кіпер.

Пожежі оперативно ліквідували, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗС України повідомили, що окупаційні війська РФ в ніч на 11 липня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Всього ворог запустив 28 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

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