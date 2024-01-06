Ворог втратив ще 800 окупантів - Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 6 січня ворог втратив понад 800 окупантів, тобто загальні втрати російської армії вже досягли 363 870 тис. осіб. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму ранковому зведенні в соцмережі "Фейсбук".

Також відомо, що ворог втратив:

16 бойових броньованих машин (усього - 11158),

16 БПЛА (усього - 6787 ),

15 одиниць автотехники та автоцистерн (усього - 11478),

13 артилерійських систем (усього - 8617),

7 танків (усього - 6018),

4 одиниці спецтехніки (усього - 1317),

2 засоби ППО (усього - 633),

1 РСЗВ (усього - 950).

Ворог втратив понад 800 одиниць особового складу. Джерело: Генштаб ЗСУ.

Якою була ситуація на фронті 5 січня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 січня ворог втратив понад 790 осіб особового складу. Також в цей період відбулося 59 бойових зіткнень.

"Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони: на кожну вакансію отримано по 9 відгуків.

Відомо, що вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах. Наразі загальна кількість вакансій налічує 1847.