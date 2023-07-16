Ворог вже два дні активно наступає на Харківщині, йдуть запеклі бої - Міноборони

В Міністерстві оборони повідомляють про активізацію бойових дій у Харківській області на Куп‘янському напрямку із динамічною зміною положення сторін. Про це написала у Telegram-каналі заступниця міністра Ганна Маляр.

"На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - зазначила вона.

В свою чергу, на Бахмутському напрямку, за її словами, українські війська "рухаються поступово вперед", зокрема "щодня" є просування на південному флангу довкола Бахмута.

На північному ж фланзі Сили оборони намагаються втримати зайняті позиції, оскільки окупанти атакують, а у самому Бахмуті, як вказала Маляр, "ми обстрілюємо ворога, ворог - нас".

"На Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень", - додала представниця Міноборони.

Загалом, як повідомляв у ранковому зведенні 16 липня Генеральний штаб Збройних сил України, противник наразі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Зокрема, зазначалося, що на Куп’янському напрямку українські війська "стійко тримають оборону". Протягом минулої доби противник там вів наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області, в тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку фіксувалися наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Росіяни завдали авіаударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артобстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне й Роздолівка Донецької області.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне", - йшлося в повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати в районі Первомайського, завдав авіаудару біля Нью-Йорка Донецької області та здійснив артобстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Також здійснено обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка.