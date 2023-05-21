Ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстріляв Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська не припиняють терор мирного населення Харківської області. Так, протягом доби 20 травня ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, 20 травня близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, там сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено два автомобілі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, як наголосив Синєгубов, в області залишається високою мінна небезпека. Так,20 травня ввечері у селі Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні "Пелюстка", отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

"На лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки. Відступив під вогнем наших захисників з втратами", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 19 травня російські військовослужбовці обстріляли село Синьківка Куп‘янського району. Отримала поранення 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.