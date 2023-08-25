Ворог завдав 4 авіаудари по Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 24 серпня ворожа армія завдала 92 удари по 23 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів", - зазначив він..

Крім того, Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали дев'ять обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному.

За добу в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.

Як уточнив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.