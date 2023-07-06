Ворог завдав 76 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 5 липня ворог завдав удару по 14 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області.

"Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки БПЛА по Левадному та Ольгівському, 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам", - зазначив Малашко.

Очільник області повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, за добу зафіксовано руйнування 27 цивільних об'єктів: житла, господарських споруд, автівок та іншого майна населення.

Напередодні окупанти здійснили 60 обстрілів 14 міст і сіл Запорізької області.