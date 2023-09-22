Ворог завдав 86 ударів по Запорізької області: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 21 вересня ворог завдав 86 ударів по 22 містах та селах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку й Степове, а також вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному", - зазначив Малашко.

За його словами, також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських ударів, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток й Приморського.

Як повідомив очільник області, внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку – її доправлено до лікувальної установи.

Крім того, за добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, напередодні внаслідок авіаційного удару поранення отримали 3 жителі Преображенки - їх оперативно доправлено в лікувальну установу.