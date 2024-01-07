Ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаудари, використав 22 бойові дрони. Є поранені та загиблі - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Також ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з РСЗО по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті є загиблі та поранені серед населення. Про це Генштаб ЗСУ розповів у своєму ранковому зведенні у соцмережі "Фейсбук".

Зокрема, минулої доби окупанти використали проти України 22 БпЛА типу "Shahed-136/131". Українська протиповітряна оборона знищила 19 дронів.

Авіаційних ударів зазнали:

Харківська область: Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка;

Луганська область: Серебрянське лісництво;

Донецька область: Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське;

Харсонська область: Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; Зміївка.

"Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - зазначає Генштаб.

Якою була ситуація на фронті на ранок 7 січня

Також відомо, що ворог продовжує атакувати наші позиції на фронті.

Зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Також на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

Складною залишається ситуація на Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Там українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", - звертають увагу в Генштабі.

Крім того, на Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 9 атак.

А на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Які операції провели ЗСУ станом на ранок 7 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Тут ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, хоча несе при цьому великі втрати. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Для цього протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 7 січня українські воїни ліквідували 860 осіб ворожої армії. Це значить, що за весь час повномасштабної війни загальні втрати окупантів склали 364 730 осіб.

Також відомо, що внаслідок пожеж, які виникли у Києві після двох наймасштабніших масованих атак 29 грудня та 2 січня, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн діоксиду вуглецю.