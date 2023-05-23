Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 94 удари ворог завдав по 20 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти гатили з авіації по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ.

Крім того, 88 артударів рашисти нанесли по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

За добу зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.

Нагадаємо, напередодні 75 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зафіксовано руйнування приватних будинків, господарчих будівель та пошкодження автівок.