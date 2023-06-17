Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 99 ударів ворог завдав по 20 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах: тричі атакував Гуляйпільське з БПЛА, здійснив 16 ударів з РСЗВ по Новоданилівці, Гуляйполю, Ольгівському, Чарівному та 78 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та інших прифронтових селах", - зазначив Малашко.

Він зауважив, що за добу додалося ще 15 зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 14 населених пунктів Запорізької області. Під час обстрілу Оріхова постраждав 55-річний чоловік.