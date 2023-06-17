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Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 99 ударів ворог завдав по 20 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах: тричі атакував Гуляйпільське з БПЛА, здійснив 16 ударів з РСЗВ по Новоданилівці, Гуляйполю, Ольгівському, Чарівному та 78 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та інших прифронтових селах", - зазначив Малашко.

Він зауважив, що за добу додалося ще 15 зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури.

Фото 2 — Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Фото 3 — Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Фото 4 — Ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 14 населених пунктів Запорізької області. Під час обстрілу Оріхова  постраждав 55-річний чоловік.

Автор:
Світлана Манько