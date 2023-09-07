Ворог завдав 99 ударів по Запорізької області: один загиблий та шестеро поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 6 вересня ворог завдав 99 ударів по 31 населеному пункту.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ продовжують терор проти жителів Запорізької області. За минулу добу ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту", - зазначив Малашко.

За його словами, 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Крім того, зафіксовано 5 ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, 5 авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, 7 БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихаткам.

Як повідомив Малашко, внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років.

Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років. Крім того, в Запоріжжі поранено сімейну пару - 44-річного чоловіка та 43-річну жінку. Всіх оперативно доставлено до лікувальних установ.

За добу надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Зауважимо, 6 вересня російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

Протягом доби 5 вересня армія РФ завдала 94 удари по 26 населеним пунктам Запорізької області. Через російську агресію троє людей отримали поранення.