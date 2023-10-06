Ворог завдав авіаційних ударів по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 5 жовтня ворог здійснив 156 ударів по 23 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 131 артобстріл прийшовся по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог здійснив 11 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, 9 БПЛА-атак Роботиного, Новодарівки та Новоандріївки, а також авіаційні удари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за добу 4 жовтня військовослужбовці РФ завдали 189 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Окупанти здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному.