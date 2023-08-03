Ворог завдав авіаційного та ракетного удару по Запорізькій області: загинула жінка

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 2 серпня ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, у Запорізькій області за минулу добу зафіксовано 80 обстрілів по 21 населеному пункту.

"68 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки", - зазначив Малашко.

Також військові РФ здійснили 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, атакували БПЛА Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, нанесли 2 авіаційні удари по Оріхову та П'ятихаткам й ракетний удар по Михайло-Лукашевому.

Як повідомив очільник області, через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка.

Крім того, за добу надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень, а також об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні під час авіаційного удару армії РФ по Оріхову поранення отримав 42-річний чоловік. Його оперативно направлено до лікувального закладу.