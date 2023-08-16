Ворог здійснив п'ять авіаударів по Запорізькій області: обстріляв 26 населених пунктів

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 15 серпня ворожа армія завдала 100 ударів по 26 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню", - зазначив Малашко.

Він додав, що від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів.

Військові РФ також обстріляли з РСЗВ Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському.

За добу надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив Малашко, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні чотирьох ракетних ударів ворог завдав по селу Степне, два авіаудари - по Оріхову та Таврійському, а три БПЛА-атаки здійснив на Залізничне та Новодарівку.