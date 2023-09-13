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Ворог завдав ракетних та авіаударів по Запорізькій області: в ОВА розповіли про наслідки
Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 12 вересня ворог завдав 101 удар по 29 населеним пунктам.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, окупанти поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову.
Крім того, зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель – йому оперативно надали медичну допомогу.
Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Напередодні армія РФ завдала 103 удари по 26 населеним пунктам Запорізької області. Окупанти здійснили 7 авіаударів по Оріхову й Малинівці та обстріляли з РСЗВ Степногірськ.