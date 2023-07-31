Ворог завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі (ВІДЕО)

Російська армія вранці 31 липня завдала удару по Кривому Розі. Зруйнована частина дев‘ятиповерхового житлового будинку та будівля навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Там працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.

Станом на 10:15 відомо, що одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців.

"Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають", - повідомили в МВС.

Також на черговий воєнний злочин окупантів відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - зазначив гарант.

Він зауважив, що останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст, обстрілює цивільні об'єкти й житло.

"Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська увечері 28 липня завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого постраждало дев'ять осіб.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що також внаслідок удару було уражено будівлю управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, що на вулиці Святослава Хороброго, 23.