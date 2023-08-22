Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. На світанку 22 серпня ворог атакував Кривий Ріг ракетами. Постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару", - зазначив Лисак.

Він додав, що попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, пошкоджено 20 приватних будинків, лінія електропередачі.

Також Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником.

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"Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених", - зауважив Лисак.

За його словами, ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура.

Наразі інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, вранці 12 серпня російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Також війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу 31 липня. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.

Тоді загинуло шість людей, постраждало понад 80, серед них 7 дітей.