Ворог завдав ракетного удару по околицям Запоріжжя

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 28 червня 71 удар ворог завдав по 18 населених пунктах. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, російські війська за добу здійснили 71 обстріл по 18 населеним пунктам Запорізької області

"Вночі ворог атакував околиці обласного центру ракетним ударом, авіацією та двічі з РСЗВ вдарив по Левадному, а також здійснив 67 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Ольгівському, Гуляйпільському, Лугівському, Білогір'ю, Малій Токмачці, Полтавці, Малинівці, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Рівнопіллю, Жереб'янкам та П'ятихаткам", - зазначив Малашко.

Він додав, що під час артилерійського обстрілу Оріхова поранення отримала 62-річна жінка.

Крім того, за добу надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, закладу освіти.

Напередодні ворог обстріляв 16 населених пунктів Запорізької області. Від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб.