Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі (ФОТО)

Вночі 27 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зауважив, що сьогодні пожежній охороні Харківської області виповнилося 200 років, але країна-агресор РФ «привітала» рятувальників у своєму стилі.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм", - повідомив Клименко.

За його словами, 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

"Проте головне зараз - наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - додав Клименко.

Нагадаємо, ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі Новий Коротич шестеро людей загинули, ще 16 осіб госпіталізували із пораненнями.