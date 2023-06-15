Ворог завдав ракетного удару по промисловим обʼєктам Кривого Рогу

Вночі 15 червня армія країни-агресора РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області ракетами. Ворог завдав удару по промисловим обʼєктам міста, внаслідок чого постраждав 38-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах", - зазначив Лисак.

За його словами, поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус", - уточнив Лисак.

Одну ракету сили ППО збили, а її уламки зачепили легкову автівку.

Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Зауважимо, в ніч на 15 червня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Також агресор застосував ударні дрони Shahed-136/131. ППО збила 22 повітряні цілі з 25 випущених

Нагадаємо, у результаті ворожої ракетної атаки в ніч на 13 червня зафіксовано влучання на кількох цивільних об'єктах у Кривому Розі, зокрема й у багатоповерхівку. Тоді загинули 12 людей.