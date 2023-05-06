Ворог завдав ракетного удару по селу на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

Крім того, вчора біля 17:25 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає.

Також за минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів, внаслідок чого пошкоджено 7 житлових будинків.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалик серед цивільного населення немає.

Також на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 4 травня обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області з артилерії, мінометів та іншого озброєння.