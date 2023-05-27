Ворог завдав ракетного удару по селу на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі 27 травня близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району.

"Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга - в поле. Обійшлося без постраждалих", - уточнив Синєгубов.

Крім того, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

Також у селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

"На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо,окупаційні війська протягом попередньої доби атакували низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки і зафіксовано руйнування міні-НПЗ, де виникла масштабна пожежа.