Ворог завдав ракетного удару по Харківщині та спробував піти в наступ

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки та сталися пожежі.

Також близько 3:00 ворог обстріляв сел Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.

Крім того, внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок та сталася пожежа.

У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль.

Через обстріл околиць села Глибоке Харківського району, горіла трава у полі.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано.

"Минулої доби російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості.