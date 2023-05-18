Ворог завдав ракетного удару по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що минулої доби у районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.

Також минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селу Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань, але пошкоджено приватний автомобіль.

Крім того, внаслідок двох обстрілів села Новоосинове Куп'янського району сталися лісові пожежі.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. Минулої доби окупанти здійснили чергову невдалу спробу наступу в районі Масютівки. Знову отримали рішучу відсіч наших захисників", - підкреслив Синєгубов.

Напередодні ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу Куп'янська загинув цивільний чоловік 50 років.