Ворог завдав ракетного удару по Харкову, з артилерії обстріляв понад 16 населених пунктів області

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 23:10 окупанти завдали 3 удари по Холодногірському району Харкова. Тип ракет наразі встановлюється.

"Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Також протягом доби по області окупанти завдали авіаційних ударів по Берестовому Куп’янського району, Копанкам та Шийківці Ізюмського району.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі.

Крім того, у Вовчанську на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300 м кв.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Зауважимо, російська окупаційна армія в суботу, 16 вересня, обстріляла Харків ракетами С-300. Поранення отримали пʼятеро цивільних.

Напередодні під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.