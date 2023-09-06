Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: є постраждалі

6 вересня російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя. Поранено двох працівників підприємства.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - зазначив Малашко

За його словами, внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

Відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Також на цей час зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.

Нагадаємо, вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.