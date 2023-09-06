АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: є постраждалі

ракета
Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

6 вересня російські окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя. Поранено двох працівників підприємства.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя", - зазначив Малашко

За його словами, внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

Відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Також на цей час зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.

Нагадаємо, вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.

Автор:
Світлана Манько