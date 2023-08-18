Ворог завдав шість авіаударів по населеним пунктам Запорізької області (ФОТО)

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 17 серпня ворожа армія завдала 79 ударів по 20 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 64 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.

Також зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову й Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.

Крім того, за добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарські споруди та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Напередодні окупанти завдали 80 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області. Окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди.