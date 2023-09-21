Ворог завдав трьох ракетних ударів по Львівській області: загорівся цех промислового підприємства

Вранці 21 вересня під час масштабної ракетної атаки армія країни-агресора РФ завдала ударів по Львівській області. Зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту", - зазначив Козицький.

Він додав, що загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.

Наразі пожежі рятувальники ще гасять.

За словами очільника області, станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 19 вересня атакувала Львів та область дронами. Внаслідок влучання БПЛА, сталося загорання на одному із промислових складів.