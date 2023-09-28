Ворог завдав ударів керованою авіабомбою та ракетою "Гром Е-1" по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Також по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Як повідомив Синєгубов, зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості.

Крім того, по селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок обстрілу села Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду та сталася пожежа на відкритій території.

Як зауважив очільник області, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Напередодні внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. Також у місті пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.