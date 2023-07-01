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Ворог завдав ударів по прикордонню Харківщини, поранено чоловіка
Протягом доби 30 червня російські загарбники з артилерії та мінометів завдали ударів по прикордонних і прифронтових населених пунктах Куп'янського та Чугуївського районів.
Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.
По селі Синьківка Куп'янського району ворог вдарив з артилерії. Внаслідок обстрілу 57-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його було госпіталізовано до лікарні.
За його словами, під удари окупантів потрапили Гатище, Огірцеве, Дворічанське, та інші населені пункти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Синєгубов додоав, що в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.
Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Харківської області. Нагадаємо, у ніч на 29 червня ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Чугуїв.
Також, у селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено приватні житлові будинки, а також поранено 70-річну жінку.