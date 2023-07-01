Ворог завдав ударів по прикордонню Харківщини, поранено чоловіка

Протягом доби 30 червня російські загарбники з артилерії та мінометів завдали ударів по прикордонних і прифронтових населених пунктах Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

По селі Синьківка Куп'янського району ворог вдарив з артилерії. Внаслідок обстрілу 57-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його було госпіталізовано до лікарні.

За його словами, під удари окупантів потрапили Гатище, Огірцеве, Дворічанське, та інші населені пункти.

Синєгубов додоав, що в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

Армія країни-агресора РФ не припиняє тероризувати мирне населення Харківської області. Нагадаємо, у ніч на 29 червня ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Чугуїв.

Також, у селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено приватні житлові будинки, а також поранено 70-річну жінку.