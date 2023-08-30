Армія РФ завдала удару 2 керованими авіабомбами по корівнику та сараю у селі на Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора зранку у місті Куп'янськ обстрілом пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.

Внаслідок удару бойовими дронами по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.

Також у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару 2 керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.

Крім того, у селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Напередодні внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району також пошкоджено будинок.