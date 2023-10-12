Ворог атакував дронами Харків та область: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА "Шахед", по Індустріальному району Харкова. Внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа", - зазначив Синєгубов.

За його словами, 57-річний чоловік отримав поранення. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес.

Крім того, вчора ввечері, близько 22:45, ворог вдарив попередньо за допомогою БПЛА "Шахед" по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства, сталися пожежі. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також близько опівночі окупанти обстріляли село Ківшарівка Куп’янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Також під ударами окупантів були село Лук'янці Харківського району, місто Вовчанськ та село Вовчанські Хутори Чугуївсього району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Як повідомив очільник області, кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка.

"На Куп’янському напрямку тривають бої. Вчора українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, вчора біля села Гракове Куп'янського району в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались 2 чоловіка. Вони загинули на місці.

Напередодні ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки.